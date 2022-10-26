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16:37, 26 октября 2022
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В Москве заработают мобильные пункты обогрева для бездомных

В Москве заработают мобильные пункты обогрева для бездомных
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных людей заработают на территории Москвы со вторника, 1 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Мобильные пункты обогрева будут работать до 1 апреля будущего года. Востребованность такого вида помощи в холодное время года подтверждается статистикой: только в первом квартале этого года услугой обогрева в мобильных пунктах бездомные граждане воспользовались более семи тысяч раз», — рассказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

Пункты будут круглосуточно работать возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Здесь можно будет согреться, выпить горячий напиток и получить консультацию специалистов Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Вечером отсюда можно будет уехать вместе с дежурной бригадой «Социального патруля» в центр социальной адаптации на ночлег.

Ранее живущий на московский улицах белорус Александр Борода, автор книги «История одного бездомного», перечислил четыре правила «успешного бомжевания».

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