Москвичей пригласили познакомиться с историей советской моды

В Музее Москвы под кураторством искусствоведа Ксении Гусевой с 6 марта проходит выставка «Дом моделей. Индустрия образов», сообщили «Мосленте» в пресс-службе учреждения.

На примере трех московских «институтов одежды»: Ателье мод (1923–1925), Дома моделей на Сретенке (1934–1941) и Общесоюзного Дома моделей на Кузнецком мосту (1944–2002) посетителям рассказывают, как менялась сама концепция моделирования и производства одежды в стране.

Посетители выставки знакомятся с проектами не только известных модельеров Надежды Макаровой, Веры Араловов, Вячеслава Зайцева, но и художников, оставшихся в тени своих коллег.

В экспозиции представлены уникальные платья, эскизы, многочисленные журналы мод, выкройки и чертежи, по которым советские женщины могли сшить актуальные наряды для себя и своей семьи, архивные записи и фото знаменитых показов, образцы повседневной и нарядной одежды и ткани, из которой создавалась одежда.

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