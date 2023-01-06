Россияне назвали самую похищаемую в советские годы модель шапки

Самую похищаемую в советские годы модель шапки назвали в группе «СССР — Вспомним как это было» пользователи социальной сети «ВКонтакте». Речь идет о меховых шапках-формовках, которые были в моде в конце 1980-х годов.

«Формовки считались шиком», «Почти все хотели себе такую шапку», «Помню, снимали эти шапки на "рывок", влет. Причем такие грабежи на улице происходили очень часто», «Это было модно и стильно», — написали россияне.

По словам подписчицы, чтобы головной убор не украли, к шапке пришивали сзади резинку и пропускали ее через подмышки. Такое приспособление не давало налетчикам реализовать преступный умысел.

Ранее россияне поделились воспоминаниями о модных в СССР шапках-петушках. Один из участников дискуссии отметил, что «писком моды» считались шапки-петушки с кисточкой на веревочке.