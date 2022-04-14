Москвичи летом разобьют огороды прямо в городе

Летом 2022 года москвичи собираются разбить огороды прямо в городе. Это стало возможным благодаря проекту «Общественный огород» в парке Горького, с которого взяли пример и другие энтузиасты. «Мослента» разобралась, как сформировалась традиция столичного огородничества.

Директор «Зеленой школы» парка Горького Ксения Будина призналась, что на создание огорода в центре Москвы несколько лет назад ее вдохновил пример Берлина. «Это такой город, где повсюду можно увидеть растения, не связанные с культурой традиционных клумб, — помидоры, петрушку, базилик, мяту, горох, кабачки… Каждый модный ресторан там имеет свою грядку, нужную не для того, чтобы стричь с нее зелень в салат, а чтобы показать, как эти растения выглядят в природе», — объяснила она, добавив, что идея показалась ей очень интересной и необычной. В 2016 году Будина предложила сделать общественные огороды в Парке Горького, а в 2017-м там появились первые грядки.

Вскоре проект разросся до того, что возможность обзавестись своей грядкой в общественном месте получили все желающие. По словам Будиной, пропалывать грядки в Парк Горького и других парках Москвы начали приходить не только дедушки-бабушки с внуками, но и молодые пары, и родители с детьми.

В этом сезоне только в Парке Горького появятся 37 больших и 170 малых грядок, ухаживать за которыми смогут 500 огородников. Распределение грядок начнется в апреле. Покупка абонемента на участие в программе общественного огорода доступна любому желающему. Полученный урожай можно будет забрать себе.

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