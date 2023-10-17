09:11, 17 октября 2023
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Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге
Синоптик Тишковец предрек мокрый снег в столичном регионе.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Мокрый снег в столичном регионе во вторник, 17 октября, предрек в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Во вторник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тылом циклона с центром над Верхневолжьем, что сулит москвичам и жителям Подмосковья пасмурную, ветреную и холодную погоду со скоротечными осадками в виде дождя, к которому кое-где начнет примешиваться и мокрый снег», — написал синоптик.
Днем температура воздуха в столице поднимется до плюс 4-6 градусов, в области — до плюс 2-7 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, отметил Тишковец.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве.