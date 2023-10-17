Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге

Мокрый снег в столичном регионе во вторник, 17 октября, предрек в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тылом циклона с центром над Верхневолжьем, что сулит москвичам и жителям Подмосковья пасмурную, ветреную и холодную погоду со скоротечными осадками в виде дождя, к которому кое-где начнет примешиваться и мокрый снег», — написал синоптик.

Днем температура воздуха в столице поднимется до плюс 4-6 градусов, в области — до плюс 2-7 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, отметил Тишковец.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве.