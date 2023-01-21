Мороз и гололедицу пообещали москвичам синоптики

Синоптики Гидрометцентра России пообещали жителям Москвы мороз и гололедицу в субботу, 21 сентября. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Гололедица, местами сильная. Днем от минус двух до нуля градусов, ночью до минус шести градусов. В Подмосковье днем ожидается от минус пяти до нуля градусов, ночью — до девяти градусов мороза», — сообщается на сайте организации.

Кроме того, в столице будет дуть ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759–760 миллиметров ртутного столба.

Ранее о резком скачке атмосферного давления предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик рассказал, что оно начнет расти уже к концу этой рабочей недели.