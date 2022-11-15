Москвичей предупредили о морозах до минус 14 градусов

О наступлении морозов в ближайшие выходные москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью агентству городских новостей «Москва» он сказал, что температура может опуститься до минус 14 градусов.

«До субботы включительно температура днем в Москве будет около минус 5 градусов, а в воскресенье нас ждут уже более серьезные морозы: до минус 9-14 градусов ночью, а днем — до минус 6», — сообщил синоптик и добавил, что такой температурный режим будет соответствовать третьей декаде декабря.

Вильфанд также рассказал, что если предшествующие дни в городе будет облачно, то в воскресенье в столице ожидается солнечная погода. Солнце будет играть на снегу. «Будет красиво и морозно», — отметил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первые сугробы высотой 2-5 сантиметров появятся в Москве к утру среды, 16 ноября.