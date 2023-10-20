Москвичам предрекли 15-градусные морозы в ноябре

О 15-градусных морозах по ночам с середины ноября предупредила москвичей в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В средней полосе именно в ноябре начинается климатическая зима — переход температуры через ноль к отрицательным значениям. На широте Москвы это происходит примерно в середине ноября — 13-14 числа», — сказала метеоролог.

По прогнозам Паршиной, температура воздуха в ноябре будет в пределах нормы: днем минус 3 — плюс 2 градуса, а ночью — минус 1-6 градусов. Однако в последний месяц осени прогнозируются провалы холода. В такие дни столбики термометров днем могут не превышать отметки в минус 10 градусов, а ночью — в минус 15.

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