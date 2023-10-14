«Морж» искупался в одном из столичных водоемов и попал на видео

Мужчина в трусах прыгнул «рыбкой» в пруд в столичном парке и попал на видео, опубликованное в группе «Фили | М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Не перевелись еще моржи в парке «Фили». То ли пьяный, то ли отважный сосед нырнул "рыбкой" осенью», — утонил автор видео. В ролике мужчина спустился к водоему и нырнул в него. При этом на берегу установлены запрещающие купание таблички.

«Явно нырнул неудачно, так как там мелко. Когда вышел из воды чувствовал себя нехорошо, надеюсь с ним все норм», «Осенью плавать пойдешь явно не от трезвого ума, надеюсь, что с ним все хорошо по итогу», «Однозначно морж. Холодно ведь», «Ничему их жизнь, к сожалению, не учит. Столько историй уже есть, когда и тонули, и захлебывались», — написали пользователи сети.

Ранее купание мужчины в «семейниках» в московском пруду попало на видео.