Опубликовано 19 июля 2026, 21:591 мин.
Моржиха Тамара поселилась в Московском зоопарке
Самка моржа Тамара поселилась в Московском зоопарке.
Фото: Unsplash.com
Самка моржа по кличке Тамара поселилась в павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка. Об этом сообщается на портале мэра столицы mos.ru.
Животное перевезли из дельфинария Краснодарского края. Первые четыре недели моржиха провела на карантине, а в начале июля ее переселили в уличный бассейн, где она живет в компании соседей: других моржих — Раи и Роузи, самца ларги Буси и двух морских зайцев — Чарли и Макса.
На новом месте Тамара быстро освоилась и уже участвует в ветеринарных тренингах. Моржиха выполняет команды сотрудников и даже умеет танцевать «вальс».
В апреле сообщалось, что морские зайцы Макс и Чарли поселились в павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка. Молодые самцы прибыли в столицу из передвижного цирка.