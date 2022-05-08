Мошенница украла у пенсионерки почти миллион рублей под предлогом соцвыплат

Почти миллион рублей под предлогом социальных выплат украла у столичной пенсионерки мошенница. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В полицию обратилась жительница района Южное Тушино 1945 года рождения и заявила о краже денежных средств с ее банковского счета. Было установлено, что ранее женщине позвонила неизвестная и под предлогом начисления социальной выплаты получила от нее реквизиты банковской карты и коды СМС-сообщений», — рассказал представитель ведомства. После этого со счета пожилой россиянки была похищена крупная сумма денег, а именно — 899,5 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. В настоящее время ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мошенник прикинулся беженцем и выманил у россиянки 300 тысяч рублей.