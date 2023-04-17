Раскрыта мошенническая схема с использованием маткапитала при покупке жилища

Мошенническую схему с использованием маткапитала при покупке недвижимости раскрыли в Москве. Детали опубликовала столичная прокуратура.

47-летнюю мошенницу и ее подельниц задержали за покупку домов, непригодных для жизни, для обналичивания маткапитала. Фигурантки дела приобрели несколько участков с недвижимостью в Рязанской области с использованием социальной выплаты.

«Документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о покупке жилых домов якобы для улучшения жилищных условий, предъявлялись в органы пенсионного фонда для оплаты по договорам купли-продажи за счет средств материнского (семейного) капитала», — пояснили в прокуратуре. Таким образом группа аферистов успела обналичить четыре сертификата на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемые готовятся предстать перед судом. Имущество одной из фигуранток дела арестовали для возмещения ущерба.

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