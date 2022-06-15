Россияне смогут пожаловаться на мошеннические сайты по-новому

Министерство цифрового развития (Минцифры) России совместно с оператором НИИ «Интеграл» запустили систему мониторинга мошеннических сайтов, благодаря которой россияне смогут жаловаться на аферистов по-новому. Планируется реализовать удобные формы связи с гражданами по этой теме и на портале «Госуслуги».

«Результатом работы данной системы является блокирование вредоносных ресурсов, которые признаны фишинговыми на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. На сайте граждане могут пожаловаться на фишинг — интернет-мошенничество с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователей методами социальной инженерии.

При обнаружении вредоносного сайта пользователю необходимо указать на новом портале следующую информацию: ссылку на фишинговый сайт, дату его обнаружения, язык ресурса, а также указать адрес личной электронной почты для обратной связи.

Кроме того, до конца лета будет введена в эксплуатацию система мониторинга фишинговых сайтов с использованием множества источников, включая базы нескольких российских поставщиков данных. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минцифры России.

«Если сайт попал под критерии фишинга, его отправляют на блокировку/разделегирование, а за остальными устанавливается мониторинг, чтобы заблокировать при подтверждении фишинга. Сейчас на мониторинге 12 тысяч сайтов», — говорится в сообщении. Таким образом, среднее время блокировки ресурса, при условии совпадения всех критериев поиска, составляет около 72 часов.

Ранее была раскрыта новая мошенническая схема с ОГЭ и ЕГЭ. Злоумышленники обманывали школьников, предлагая купить ответы к экзаменам.