Москвичей предупредили о мошеннической схеме таксистов

Таксист обманул гостью столицы более чем на 10 тысяч рублей. О мошеннической схеме жителей столицы предупредила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Согласно имеющимся данным, в полицию обратилась россиянка, прилетевшая в Москву из Якутска. Она заявила, что за поездку до гостиницы заплатила таксисту, который предложил ей свои услуги в аэропорту, в десять раз больше положенной суммы.

По словам заявительницы, когда автомобиль прибыл по нужному заказчице адресу, она обратила внимание на счетчик, показывавший стоимость поездки, — 1205 рублей. Женщина решила расплатиться картой, не глядя приложила ее к терминалу и вышла из машины. Через некоторое время она обратила внимание, что с ее счета было списано 12050 рублей.

По факту проводится проверка.

Ранее водитель такси обманул туриста из США, взяв у него 21,5 тысячи рублей за поездку в отель на Тверской улице из аэропорта Шереметьево.