Раскрыта мошенническая схема с установкой приложения

Мошенники начали обманывать россиян с использованием собственных приложений, сообщили «Известиям» представители банка ВТБ.

Аферисты под видом сотрудников банка звонят пользователям и сообщают, что к их личному кабинету мобильного банка подключены другие устройства. Якобы для исправления ошибки мошенники высылают жертве ссылку на фишинговый сайт с инструкцией по установке специального приложения.

Клиент запускает новое приложение, его просят назвать «оператору» идентификационный номер и открыть мобильный банк. После того, как злоумышленники узнают код доступа к официальному приложению банка, они могут украсть со счета жертвы деньги.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram.