Жителей Москвы и области предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками АО «Мосэнергосбыт» или его подрядчиками. Об этом сообщили на сайте энергетической компании.

Звонок от лжекоммунальщиков идет с устаревшего номера контактного центра +7 (495) 981-981-9, аферисты представляются работниками компании ООО «ГССТР», называя себя официальным подрядчиком АО «Мосэнергосбыт». Они предлагают услуги по замене приборов учета и электромонтажным работам.

«Мосэнергосбыт» указал актуальные номера своей компании. Так, дозвониться в контактный центр можно по номеру +7 (499) 550-9-550. Чтобы передать показания приборов учета, нужно набрать +7 (499) 550-88-99, а для получения дополнительных услуг и сервисов —+7 (499) 550-33-77.

Ранее россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества при использовании Системы быстрых платежей. Злоумышленники обворовывают пользователей с помощью социальной инженерии, рассылки по электронной почте и поддельных сайтов магазинов.