Московская шаурмичная обвинила президента США в подорожании блюда

Клиентов одной из московских торговых точек по продаже шаурмы в нестандартной форме предупредили о подорожании цен на блюдо. Фото объявления опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«В связи с подорожанием цен на продукты питания, чтобы сохранить качество нашей продукции, мы вынуждены поднять цены», — говорится в сообщении.

К тексту прилагается фотография действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. «Во всем виноват старый Джо», — подписали снимок авторы задумки.

В беседе с изданием «Подъем» администрация сети заведений рассказала, стандартная классическая шаурма вместо 160 рублей, уже начиная с 1 апреля, будет стоить 190.

Ранее в Москве рядом с закрытым рестораном быстрого питания «Макдоналдс» у станции метро «Добрынинская» появился фуд-трак с шаурмой.