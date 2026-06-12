Московская железная дорога задействовала роботов с ножами

На станциях и линиях Московского центрального диаметра (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) работают три самоходных робота для борьбы с растительностью. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Они применяются для окоса травы в полосе отвода. С начала сезона роботы обработали 24 гектара территории. Машины может работать на наклонных поверхностях, их ножи способны скашивать траву, борщевик и мелкую поросль кустарника, которые она режет на мелкие частицы и распределяет их на газоне в качестве удобрения и для удержания влаги в почве. Участие человека сводится к управлению с помощью пульта.

Ранее сообщалось, что в Москве заметили настоящие «пухососы» — вакуумные комбинированные машины. Они могут в том числе убирать пух и прочий мусор и грязь с улиц, а также мыть проезжие части и тротуары.