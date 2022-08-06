Московские арендодатели стали реже отказывать желающим снять жилье. Об этом говорится в исследовании компании Est-a-Tet, имеющимся в распоряжении «РБК-Недвижимости».

По данным аналитиков, собственники стали относиться более лояльно к будущим квартирантам из-за общего падения спроса на съемное жилье в 2022 году, низкого летнего сезона, а также роста предложения съемных квартир в столице.

Арендодатели также спокойнее начали относиться к квартиросъемщикам с животными. По данным экспертов, в конце прошлого года порядка 25-27 процентов собственников сдали бы квартиру людям с животными, сейчас — около 40 процентов.

Кроме того, в Москве стало легче снять квартиру семье с детьми. Так, зимой таким арендаторам жилье сдали бы 60 процентов собственников, сейчас — около 90 процентов.

Специалисты отмечают, что рост лояльности к арендаторам произошел только у собственников жилья эконом-класса, у которых деньги со сдачи квартиры жизненно необходимы.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и области начали скупать квартиры в новостройках.