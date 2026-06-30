Московские гаишники устроят рейд по велокурьерам

Госавтоинспекция Москвы проведет рейд «Велокурьер». Об этом сообщил портал «Москва 24».

Мероприятие начнется 30 июня. Целью рейда указана «профилактика правонарушений среди лиц, которые оказывают услуги доставки». Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам. Также доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами и соблюдения правил дорожного движения.

Ранее москвичи рассказали, что считают, будто чаще всего аварийные ситуации на дорогах создают курьеры на самокатах и велосипедах. Также в топ анти-лидеров вошли водители каршеринга, таксисты и мотоциклисты.