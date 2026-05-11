Опубликовано 11 мая 2026, 18:571 мин.
Московские пляжи начали активно готовить к приему отдыхающих
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com
Пляжи Москвы начали готовить к купальному сезону, который начнется в конце мая — начале июня, об этом сообщает «Москва24».
Вода в столичных водоемах постепенно прогревается. Комфортной для купания считается температура от 16–17 градусов, рассказала специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
В преддверии купального сезона водолазы начали обследовать дно водоемов, убирать мусор и проверять береговые линии. Повторные проверки проведут перед открытием пляжей и в середине лета. За безопасностью на воде в Москве круглый год следят более 500 спасателей и 26 поисково-спасательных станций.
