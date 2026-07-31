Город
Опубликовано 31 июля 2026, 23:11
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Московский зоопарк поздравил панду с юбилеем

Московский зоопарк поздравил панду Жуи с 10-летием.
Московский зоопарк поздравил панду с юбилеем
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Московский зоопарк поздравил самца большой панды Жуи с юбилеем, говорится в Telegram-канале зоосада.

«Сегодня у Жуи был юбилей. 10 лет! Как будто недавно он прибыл к нам озорным белощеким пухлячком. И посмотрите теперь — повелитель умов и сердец зоопарка», — говорится в сообщении.

В честь юбилея для посетителей организовали праздничную программу. Зоологи представили семейный альбом панды.

Панда Жуи прибыл в Москву из Китая вместе с самкой Диндин весной 2019 года. У них родился детеныш, которого назвали Катюшей.

Ранее в Московский зоопарк привезли полосатого кускуса и двух ехидн.

Автор:Марине Абрамян
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