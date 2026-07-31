Опубликовано 31 июля 2026, 23:111 мин.
Московский зоопарк поздравил панду с юбилеем
Московский зоопарк поздравил панду Жуи с 10-летием.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Московский зоопарк поздравил самца большой панды Жуи с юбилеем, говорится в Telegram-канале зоосада.
«Сегодня у Жуи был юбилей. 10 лет! Как будто недавно он прибыл к нам озорным белощеким пухлячком. И посмотрите теперь — повелитель умов и сердец зоопарка», — говорится в сообщении.
В честь юбилея для посетителей организовали праздничную программу. Зоологи представили семейный альбом панды.
Панда Жуи прибыл в Москву из Китая вместе с самкой Диндин весной 2019 года. У них родился детеныш, которого назвали Катюшей.
Ранее в Московский зоопарк привезли полосатого кускуса и двух ехидн.