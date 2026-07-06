Московский зоопарк сообщил о пополнении

В Московском зоопарке появился на свет детеныш голубых баранов. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.

Отмечается, что детеныш родился 10 июня. «Пока барашек показывается из укрытия преимущественно в утреннее или вечернее время», — сообщили в зоопарке.

Голубой баран обитает в Гималаях на территории Непала, КНР и Индии. Они получили свое название из-за того, что их спина, бока и шея имеют коричневато-серый окрас, часто с голубоватым оттенком.

Ранее в Московском зоопарке впервые за 10 лет родился детеныш мексиканской двухцветной змеи. Он родился 23 мая, и его появление на свет можно считать важным событием для мирового герпетологического сообщества.