Опубликовано 22 июля 2026, 08:391 мин.
Московских автомобилистов предупредили об опасности на дорогах
Дептранс Москвы призвал автомобилистов быть внимательнее за рулем.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее за рулем из-за непогоды. Об этом Дептранс Москвы написал в Telegram.
По прогнозам синоптиков, в городе пасмурно, местами в течение дня будет идти дождь. В связи с этим водителям следует соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.
«Не отвлекайтесь на телефон во время движения и заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами», — предупредили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что мужчина поджег автомобиль москвича, который за рулем облил его из лужи.