Московских автомобилистов предупредили об опасности на дорогах

Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее за рулем из-за непогоды. Об этом Дептранс Москвы написал в Telegram.

По прогнозам синоптиков, в городе пасмурно, местами в течение дня будет идти дождь. В связи с этим водителям следует соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

«Не отвлекайтесь на телефон во время движения и заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами», — предупредили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что мужчина поджег автомобиль москвича, который за рулем облил его из лужи.