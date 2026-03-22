Московским автомобилистам порекомендовали повременить с заменой резины на летнюю

Пока что москвичам не следует менять резину на своем автомобиле на летнюю. Сделать это можно, когда среднесуточная температура превысит 5-6 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения.

До конца марта москвичей ждет комфортная погода — от плюс 10 до плюс 13 днем. Ночью же будет слабоположительная температура. «Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов — не торопиться менять зимние шины на летние», — сказали в ЦОДД. Там уточнили, что это поможет избежать аварий.

В ведомстве подчеркнули, что абсолютно не рекомендуется сейчас менять резину тем, кто собирается выезжать за город — в области столбик термометра опускается ниже, чем в столице.

