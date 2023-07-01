Московского чиновника задержали по подозрению в убийстве 23-летней давности, сообщает Baza.

По данным источника, в начале марта 2000 года в одну из больниц города поступила 19-летняя девушка. Пациентка рассказала, что малознакомый мужчина ударил ее вазой. Через три недели она умерла.

В течение полугода столичные следователи пытались выйти на след убийцы, но безуспешно. Дело было приостановлено. Спустя 23 года они возобновили дело по причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

В четверг, 29 июня, в Зеленограде был задержан 46-летний замдиректора центра по развитию физкультуры и спорта Евгений Петров.

«Однако за гибель девушки ему ничего не будет — у преступления истек срок давности», — отмечает Baza.

Ранее сообщалось, что московские следователи раскрыли совершенные в Ивановском парке в 2002 году изнасилование и убийство.