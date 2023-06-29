18:19, 29 июня 2023
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10-месячная девочка найдена убитой в московской квартире
В убийстве 10-месячной девочки в Москве заподозрили ее мать.
Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com
Тело погибшего от ножевых ранений ребенка ясельного возраста обнаружили в квартире на севере столицы, сообщает ГСУ СК по Москве.
«Предварительно установлено, что с ребенком в квартире находилась его мать», — говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным Mash, девочке было десять месяцев. В убийстве подозревают ее мать, весной выписавшуюся из психиатрической больницы.
Ранее сообщалось об убийстве матерью пятилетнего ребенка в Москве.