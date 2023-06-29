10-месячная девочка найдена убитой в московской квартире

Тело погибшего от ножевых ранений ребенка ясельного возраста обнаружили в квартире на севере столицы, сообщает ГСУ СК по Москве.

«Предварительно установлено, что с ребенком в квартире находилась его мать», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Mash, девочке было десять месяцев. В убийстве подозревают ее мать, весной выписавшуюся из психиатрической больницы.

Ранее сообщалось об убийстве матерью пятилетнего ребенка в Москве.