Город
Опубликовано 27 июня 2026, 20:39
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Москва договорилась о сотрудничестве с одним из самых развивающихся городов Китая

Сергунина: Москва и Шэньчжэнь договорились о сотрудничестве в сфере туризма.
Москва договорилась о сотрудничестве с одним из самых развивающихся городов Китая
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Москва договорилась о сотрудничестве в сфере туризма с одним из самых динамично развивающихся городов Китая — Шэньчжэнем. Об этом сообщается на официальном портале правительства столицы со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Наталью Сергунину.

Документ был подписан в рамках визита делегации Китайской Народной Республики в Москву.

Стороны приняли решение расширить контакты между специалистами индустрии гостеприимства двух городов, а также договорились о проведении совместных выставок и других мероприятий.

«Соглашение позволит увеличить взаимный турпоток и сформировать новые предложения для путешественников», — подчеркнула Сергунина.

Китайский Шэньчжэнь часто привлекает туристов не только из России, но и из других стран своей футуристической архитектурой и современными пространствами.

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Автор:Анна Вальман
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