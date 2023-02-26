«Москву-Сити» предложили переименовать в «Москва-Град»

Переименовать «Москву-Сити» в «Москва-Град» предложили активисты движения «Сорок Сороков». Соответствующее обращение появилось на странице организации «ВКонтакте».

«Движение "Сорок Сороков" уверено в том, что в этой инициативе его поддержит подавляющее число москвичей и граждан России», — отметили активисты, подчеркнув, что инициатива направлена на «сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и чистоту русского языка».

Участники движения заявили, что «Москва-Сити» — калька названия британского финансового центра «Лондон-Сити». Они напомнили, что в России существует Федеральный закон о соблюдении норм литературного русского языка, который предполагает замену иностранных слов на русские при наличии аналога.

Ранее столичные власти отреагировали на идею переименовать улицу в Москве в честь политика Владимира Жириновского. С инициативой выступила фракция ЛДПР.