Москва перешла ко второй волне внедрения робототехники

Москва начинает второй этап внедрения робототехники в городскую инфраструктуру. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» (МИК) Алексей Парабучев.

Он объяснил, что первая волна характеризуется робототехникой в промышленности, тогда как вторая — появлением роботов на улицах и в городских учреждениях. «Когда роботы становятся привычным фоном городской жизни», — добавил эксперт.

Парабучев отметил, что робототехника становится одним из ключевых направлений технологического развития Москвы. МИК предоставляет стартапам всю необходимую поддержку, от обучения до финансовой помощи, а также выделяет площадки для тестирования разработок.

Накануне сообщалось, что десятиклассники московской школы №2120 создали прототип робота, который с помощью системы компьютерного зрения находит и собирает испанских слизней — вредителей, угрожающих сельскому хозяйству. Для человека испанские слизни не опасны, их можно брать в руки. Однако употреблять их в пищу нельзя, поскольку можно заразиться гельминтозами и прочими заболеваниями.

Ранее в Москве начал работу первый центр испытаний робототехники, где технологии проверяют в условиях, приближенных к реальной городской среде. Там тестируют коммунальные, складские, транспортные и промышленные решения перед их массовым внедрением.