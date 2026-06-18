Москва пережила самую крупную за два года атаку украинских дронов

Вооруженные силы Украины запустили по Москве почти две сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала крупнейшей за два года, пишет ТАСС.

Мэр столицы Сергей Собянин утром в четверг, 18 июня, сообщил, что на подлете к городу было сбито 180 беспилотников. Спустя некоторое время, по информации градоначальника, было уничтожено еще 14 дронов. Таким образом силы противовоздушной обороны отразили атаку почти 200 БПЛА, летевших на Москву.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты закрыли для полетов.