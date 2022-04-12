Названа дата открытия водных маршрутов по Москве-реке

Сезон открытия водных маршрутов по Москве-реке запланирован на 24 апреля. Дату назвал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что на причалах организуют удобную навигацию, разместив информацию о речных маршрутах, а на картах укажут все остановки и места посадки.

Кроме того, пользователи смогут покупать билеты, следить за расписанием и выбирать точное время поездки и в приложении «Московский транспорт», и на едином транспортном портале.

Ликсутов также рассказал, что в ближайшее время в Москве полностью исчезнет продажа билетов с рук. «Вместо этого в наиболее популярных местах будет доступна продажа билетов в городских кассах. По-прежнему будет доступна покупка билета на теплоход через официальные терминалы и кассовые аппараты с чеком», — заключил руководитель дептранса.

Ранее стало известно, что московский метрополитен полностью перейдет на транспортные карты с российским чипом.