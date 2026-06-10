Город
Опубликовано 10 июня 2026, 20:02
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Москва-река прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе

RT: Москва-река прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе.
Москва-река прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва-река прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе из-за жары в столичном регионе. Об этом сообщает RT.

Так, на курортах Краснодарского края температура воды составляет около 20 градусов, в то время как Москва-река прогрелась до 21 градуса. При этом в Ялте вода в море достигла температурной отметки всего в 18 градусов.

Ранее стало известно, что в Московском регионе жаркая погода продержится до конца недели. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Автор:Анна Вальман
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