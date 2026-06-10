Москва-река прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе из-за жары в столичном регионе. Об этом сообщает RT.

Так, на курортах Краснодарского края температура воды составляет около 20 градусов, в то время как Москва-река прогрелась до 21 градуса. При этом в Ялте вода в море достигла температурной отметки всего в 18 градусов.

Ранее стало известно, что в Московском регионе жаркая погода продержится до конца недели. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.