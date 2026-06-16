Москва снова пережила массированную атаку БПЛА

На подлете к Москве с пяти часов утра были сбиты десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, российские средства ПВО уничтожили за два часа около 35 дронов. Всего число сбитых дронов близится к 60.

На фоне произошедшего один из дронов повредил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). На месте падения обломков сейчас работают специалисты, добавил градоначальник. Пострадавших нет.

Также известно, что возгорание на МНПЗ оперативно локализовали. ТАСС в главном управлении МЧС по Москве заявили, что угрозы дальнейшего распространения огня больше нет.

В то же время известно, что в столичных аэропортах вводили временные ограничения на полеты. В настоящее время авиагавани возвращаются к своему графику. Тем не менее в Росавиации сообщили, что возможны корректировки в расписании рейсов.