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Сын известной актрисы сравнил Москву с Нью-Йорком 1990-х

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Сын известной актрисы сравнил Москву с Нью-Йорком 1990-х
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Протоиерей Димитрий Рощин, сын известной актрисы Екатерины Васильевой и писателя Михаила Рощина, вспомнил о том, как в 1990-х годах несколько месяцев прожил в Нью-Йорке. Американский мегаполис и российскую столицу он сравнил в интервью «Москвич Mag».

«После холодной, голодной и нищей Москвы 1991 года, где все были в черных одеждах, в вечной серости и в жутком мраке, Америка была чем-то невероятным, а Нью-Йорк — совершенно сумасшедшим в смысле внутренней свободы и бесшабашности», — признался герой интервью. По его словам, крупнейший американский город тогда был небезопасным, но интересным и напоминал «фейерверк».

Рощин отметил, что все, что было в Нью-Йорке 30 лет назад, сейчас можно найти в Москве. «У нас в 1991 году банку из-под кока-колы хранили и не выбрасывали. Да ее, собственно говоря, и не было. Только если кто-то привозил из-за границы — тогда она стояла на полке как украшение. А там везде валялись эти банки из-под кока-колы — простите, но это так», — вспомнил священник.

Ранее в сети деловой район Москвы сравнили с Нью-Йорком.

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