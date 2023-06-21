Москвич лег загорать возле фонтана в центре столицы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Офисные сотрудники устали пропускать лето за компьютером и выходят почилить у бизнес-центра», — говорится в комментарии к ролику, в котором мужчина накачал сап-борд и лег на него загорать возле фонтана у БЦ «Белая площадь».

«Смело», «Красавчик, что тут сказать. Я бы так не смогла», «Офисный планктон развлекается», «Самые уставшие. На завод пусть идут», «Уютненько», «Клоуны», «Я его понимаю», «Классно», — отреагировали пользователи сети.

Ранее деда Мороза на сап-борде заметили в московском парке.