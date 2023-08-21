07:34, 21 августа 2023
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Электросамокат пронесся по автомагистрали со скоростью 90 километров в час
На Северо-восточной хорде человек на электросамокате развил скорость автомобилей.
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы ®️»
На Северо-восточной хорде (СВХ) человек на электросамокате развил скорость автомобилей. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Мои Люберцы ®️».
В ролике человек в шлеме движется на электросамокате по второй из трех полос автомагистрали опережая попутные машины. Автор видео показал, что только тогда догнал самокатчика только при 94 километра в час.
«Снимут потом с асфальта», «Дезертир с кладбища», «Хрусть и все», «Одна кочка и конец», «Кегля», «Потом в пакетик сложат то, что отскребут», — написали юзеры.
Ранее автомобиль на скорости сбил самокатчика в Москве и попал на видео.