Электросамокат пронесся по автомагистрали со скоростью 90 километров в час

«Снимут потом с асфальта», «Дезертир с кладбища», «Хрусть и все», «Одна кочка и конец», «Кегля», «Потом в пакетик сложат то, что отскребут», — написали юзеры.

Ранее автомобиль на скорости сбил самокатчика в Москве и попал на видео.