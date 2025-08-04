Москвич обратился к «черному магу» и лишился десятков тысяч рублей

Житель Москвы обратился к «черному магу» и отдал ему несколько десятков тысяч рублей, чтобы вернуть девушку. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

59-летний москвич, расставшись с возлюбленной, нашел в интернете мужчину, который называл себя потомственным колдуном и предлагал различную помощь. Потерпевший рассказал злоумышленнику свою историю, и тот предложил ему обряд по возврату любимой.

Обряду предшествовала диагностика стоимостью 5 тысяч рублей, во время которой маг якобы увидел, что женщина холодна, но есть ясная перспектива отношений в случае проведения приворота и «чистки» возлюбленной. Свои услуги он оценил в 75 тысяч рублей.

Получив деньги, аферист заявил, что обряд и чистка прошли хорошо, но воссоединения пары не случилось, после чего житель столицы обратился в правоохранительные органы. Обвиняемый вину признал, вернул деньги и возместил ущерб, причиненный преступлением, заключили в прокуратуре.

Ранее жительница Москвы обвинила психолога-экстрасенса в сексуальном насилии. По словам женщины, во время сеанса мужчина ввел ее в гипноз, из-за чего она не могла двигаться, а сам трогал в разных местах и просил представить, что он — ее муж.