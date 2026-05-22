Опубликовано 21 мая 2026, 22:091 мин.
Москвич подал в суд из-за туалетной бумаги
Житель Москвы подал в суд на маркетплейс из-за туалетной бумаги с ликом Ярослава Мудрого.
Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com
Житель Москвы подал в суд на популярный маркетплейс из-за туалетной бумаги с ликом Ярослава Мудрого. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Мужчина рассказал, что на бумаге изображена тысячерублевая купюра с памятником Ярославу Мудрому, причисленному к лику святых, и храмом Иоанна Предтечи. По его словам, существование такого товара причиняет ему «эмоциональную боль и вызывает страдание», поскольку он является православным христианином.
В связи с этим мужчина обратился в Пресненский районный суд с просьбой признать незаконной продажу туалетной бумаги, а также выплатить ему моральную компенсацию в размере одного рубля.
Ранее в Москве женщина обратилась в суд из-за того, что ей пришлось заказывать такси домой из полицейского участка.