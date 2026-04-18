Москвич попытался похитить продукты для участников СВО

В одном из храмов на северо-западе Москвы мужчина в состоянии опьянения попытался украсть продукты, собранные прихожанами для участников СВО. Его задержали и передали полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на данные столичного управления Росгвардии.

«Прибыв по сигналу "Тревога" в один из православных храмов на улице Берзарина, столичные стражи правопорядка задержали ранее судимого жителя Курильска», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 29-летний мужчина был пьян, вел себя агрессивно и игнорировал замечания окружающих. Для проверки его состояния вызвали медиков, которые установили, что ему не требуется ни помощь, ни госпитализация.

Ранее в районе Коптево Москвы мужчина украл из зоомагазина дегу — чилийскую белку, его задержали. В полицию заявила работница зоомагазина на Михалковской улице. Она рассказала, что неизвестный похитил принадлежащее ей экзотическое животное из подсобного помещения.