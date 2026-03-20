Москвич поскользнулся и отсудил более 500 тысяч рублей

Житель Москвы отсудил у управляющей компании (УК) более 500 тысяч рублей за то, что поскользнулся и получил травму. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел в одном из коттеджных поселков, в котором чистить улицы должна была УК. О том, какие травмы получил мужчина, не сообщается.

В результате москвичу выплатили 523 тысячи рублей за утраченный заработок, компенсацию морального труда и штраф с ответчика.

Ранее пенсионерка в Москве потребовала от клиники возмещения миллионного ущерба после того, как упала на лестнице.