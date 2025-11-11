Опубликовано 11 ноября 2025, 06:231 мин.
Москвич повторил маршрут серой ветки метро на самокате и рассказал о впечатлениях
Москвич проехал серую ветку метро на самокате и поделился впечатлениями.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Москвич повторил маршрут серой ветки метро на самокате. Своими впечатлениями он поделился с телеканалом Ключ, ролик размещен в группе канала в Telegram.
Молодой человек использовал для поездок кикшеринговые самокаты. Он признался, что заезд дался ему очень тяжело — он показал свои обветренные руки и посоветовал не повторять его эксперимент без перчаток. Основными препятствиями ездок назвал пешеходные переходы, а также ремонтные работы на улицах.
На всю поездку от Бульвара Дмитрия Донского до Алтуфьево самокатчик потратил 5 часов 25 минут, за это время он проехал 56 километров. Аренда обошлась в 1548 рублей.