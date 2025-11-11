Москвич повторил маршрут серой ветки метро на самокате и рассказал о впечатлениях

Москвич повторил маршрут серой ветки метро на самокате. Своими впечатлениями он поделился с телеканалом Ключ, ролик размещен в группе канала в Telegram.

Молодой человек использовал для поездок кикшеринговые самокаты. Он признался, что заезд дался ему очень тяжело — он показал свои обветренные руки и посоветовал не повторять его эксперимент без перчаток. Основными препятствиями ездок назвал пешеходные переходы, а также ремонтные работы на улицах.

На всю поездку от Бульвара Дмитрия Донского до Алтуфьево самокатчик потратил 5 часов 25 минут, за это время он проехал 56 километров. Аренда обошлась в 1548 рублей.