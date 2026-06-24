Опубликовано 24 июня 2026, 13:311 мин.
Москвич расправился с сестрой и расчленил тело
В Москве мужчина убил и расчленил сестру.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
В Москве мужчина убил и расчленил сестру. Как пишет Baza, его поймали на месте преступления.
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