Москвич расправился с сестрой и расчленил тело

В Москве мужчина убил и расчленил сестру. Как пишет Baza, его поймали на месте преступления.

Руководитель компании забил тревогу, когда их 57-летняя сотрудница Светлана не вышла на работу и перестала отвечать на звонки. Коллеги приехали к ее дому, но дверь не открыли. На следующий день шеф написал заявление в полицию, после чего прибыли правоохранители.

В квартире находился 55-летний брат женщины Дмитрий, а в одной из комнат были обнаружены останки, разложенные по пакетам и ведрам.

По данным столичного СК, после ссоры задержанный убил родную сестру, расчленил тело и попытался избавиться от улик.

Ранее в подмосковном поселке Малаховка мужчина убил пятимесячную дочь из-за плача и получил 22 года в колонии строго режима.