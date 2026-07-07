Москвич разбил машину бывшей жены из-за ревности

В Москве местный житель разбил автомобиль своей бывшей жены на почве ревности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в районе Южное Медведково. Женщина рассказала полицейским, что ночью, стоя на балконе, увидела своего бывшего супруга, который, находясь в сильном алкогольном опьянении, бросил кирпич в лобовое стекло ее машины и скрылся. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который признался, что поводом стала ревность. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее схожий инцидент произошел в районе Северное Медведково: 27-летний москвич не совладал с собой после ссоры с девушками и устроил погром на автомобильной парковке.