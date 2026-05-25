Москвич разбил стекла в алкомаркете и полицейской машине

Житель Москвы устроил дебош в алкомаркете и не остановился даже при появлении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

До открытия магазина по продаже спиртного хулиган разбил окно. Приехавшие по сработавшей сигнализации полицейские попытались задержать мужчину, но тот оказал сопротивление. Когда его скрутили и усадили в машину, он разбил в ней стекло.

На судебном заседании нарушитель признал вину и заявил о готовности возместить весь ущерб. Ему назначили 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Ранее в Москве местный житель не совладал с собой после ссоры с девушками и устроил погром на автомобильной парковке. 27-летний мужчина не смог сдержать эмоции и, вместо того чтобы успокоиться, он пошел крушить чужие машины во дворе. В итоге он успел разбить лобовые стекла и зеркала у двух машин. Общая сумма материального ущерба составила более 550 тысяч рублей.