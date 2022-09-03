Москвич сорвался и погиб на Ключевском вулкане на Камчатке

Москвич сорвался и погиб на Ключевском вулкане. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает Прокуратура Камчатского края.

«По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова организована проверка обстоятельств происшествия с туристами на вулкане «Ключевская сопка». По предварительной информации пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской и Новосибирской областей), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, 30 августа на вулкан выдвинулись группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек. Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором путешествия была туристическая компания из Новосибирска.

«О трагедии стало известно, когда на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы, которая совершала восхождение на гигант», — говорится в пресс-службе правительства Камчатского края.

Ранее стало известно, что 25-летний молодой человек сорвался с высотки в Москве, пытаясь сделать экстремальное селфи.