Город
Опубликовано 21 июня 2026, 04:51
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Москвич устроил «троллинг» соседей гимном России

Москвич начал «троллить» соседей гимном России.
Москвич устроил «троллинг» соседей гимном России
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москве житель ЖК «Западный порт» установил на балконе громкоговоритель и начал включать гимн России на весь двор. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина объяснил, что в какой-то момент «троллинг перерос в нечто большее», и в домовом чате предложил соседям выбрать время ежедневного прослушивания патриотической композиции. При этом варианта «не слушать гимн» нет.

Кроме музыки, жилец следит за собачниками и через громкоговоритель делает им замечания.

В 2025 году жители столичного района Лефортово пожаловались на постоянный громкий шум от Военного университета Минобороны. Живущие рядом с вузом рассказали, что уже несколько лет часто просыпаются по утрам от гимна России и патриотических песен, которые военные исполняют на утреннем построении под аккомпанемент оркестра.

Автор:Анна Вальман
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