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12:51, 14 ноября 2022
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Москвич попытался спастись от пожара и выпрыгнул с девятого этажа

Москвич попытался спастись от пожара и выпрыгнул с девятого этажа
Кадр: Telegram-канал SHOT

На востоке Москвы мужчина попытался спастись от пожара, выпрыгнув с девятого этажа жилого дома. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что на место происшествия на 3-й Рыбинской улице выехали спасатели. Из окна многоэтажного дома валит дым.

На улице вблизи жилого дома, где произошло возгорание, обнаружено тело мужчины, подтвердил Следственный комитет. Обстоятельства его смерти проверят в ведомстве.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены шесть человек (один из них ребенок). В результате пожара погиб один человек. Принятыми мерами в 11:28 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров и в 11:48 полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.

Ранее два человека погибли в пожаре на западе Москвы. На строительном объекте на улице Родниковой в бытовке были обнаружены тела двух мужчин.

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