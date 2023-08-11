Москвич выставил на продажу Lamborghini из фильма «Темный рыцарь»
Житель столицы выставил на продажу Lamborghini Murcielago за 33 миллиона рублей.
Житель столицы выставил на продажу спорткар Lamborghini Murcielago за 33 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Авито». Известно, что такой же автомобиль фигурировал в культовом фильме «Темный рыцарь».
В кабриолете есть роботизированная коробка передач и бензиновый двигатель мощностью 640 лошадиных сил, благодаря которому автомобиль может набирать скорость до 100 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость при этом составляет 342 километра в час. Продавец уточнил, что автомобиль был привезен из другой страны, поэтому в электронном ПТС покупатель станет первым владельцем.
В пресс-службе добавили, что супергерой Бэтмен в фильме режиссера Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008) ездил именно на Lamborghini Murcielago (Murcielago с испанского переводится как «летучая мышь»). По задумке автора, перевод названия модели намекает на тайное альтер эго главного героя. Кроме того, суперкар появлялся в клипе рэпера Канье Уэста Mercy и в компьютерной игре Need For Speed: Hot Pursuit.
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