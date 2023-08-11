Москвич выставил на продажу Lamborghini из фильма «Темный рыцарь»

Житель столицы выставил на продажу спорткар Lamborghini Murcielago за 33 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Авито». Известно, что такой же автомобиль фигурировал в культовом фильме «Темный рыцарь».

В кабриолете есть роботизированная коробка передач и бензиновый двигатель мощностью 640 лошадиных сил, благодаря которому автомобиль может набирать скорость до 100 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость при этом составляет 342 километра в час. Продавец уточнил, что автомобиль был привезен из другой страны, поэтому в электронном ПТС покупатель станет первым владельцем.

В пресс-службе добавили, что супергерой Бэтмен в фильме режиссера Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008) ездил именно на Lamborghini Murcielago (Murcielago с испанского переводится как «летучая мышь»). По задумке автора, перевод названия модели намекает на тайное альтер эго главного героя. Кроме того, суперкар появлялся в клипе рэпера Канье Уэста Mercy и в компьютерной игре Need For Speed: Hot Pursuit.

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