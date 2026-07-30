Опубликовано 30 июля 2026, 04:391 мин.
Москвич вызвал спасателей из-за пояса верности
Shot: В Москве застрявшему в поясе верности студенту понадобилась помощь спасателей.
Фото: Jonas Leupe / Unsplash
В Москве студенту пришлось вызывать спасателей из-за пояса верности. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По его данным, инцидент произошел в общежитии в Люблино. Молодой человек утром понял, что оказался в «заточении», а затем до обеда пытался самостоятельно снять устройство, но безуспешно.
В конечном итоге он принял решение обратиться в экстренные службы. Приехавшим на помощь спасателям пришлось воспользоваться слесарным инструментом, чтобы снять с москвича пояс верности.
Ранее врачи под Москвой спасли дачника, который едва не отрезал себе ноги мотоблоком. У него диагностировали множественные рваные раны бедра, голени и стопы.