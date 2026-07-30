Москвич вызвал спасателей из-за пояса верности

В Москве студенту пришлось вызывать спасателей из-за пояса верности. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел в общежитии в Люблино. Молодой человек утром понял, что оказался в «заточении», а затем до обеда пытался самостоятельно снять устройство, но безуспешно.

В конечном итоге он принял решение обратиться в экстренные службы. Приехавшим на помощь спасателям пришлось воспользоваться слесарным инструментом, чтобы снять с москвича пояс верности.

Ранее врачи под Москвой спасли дачника, который едва не отрезал себе ноги мотоблоком. У него диагностировали множественные рваные раны бедра, голени и стопы.